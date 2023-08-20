Норвегия распустила хоккейную сборную

«Это шок, я потрясён, что такое может случиться на этом уровне. Это ведь зимний вид спорта, а Норвегия – одна из богатейших стран мира. Но в хоккее у них не получается выиграть медали. В Норвегии олимпийский статус означает определённый уровень финансирования. Государство давало деньги, когда у сборной был олимпийский статус. Небольшой прогресс команда показывала, но спорт всё равно не двигался вперёд.



Был подъём, когда мы впервые дошли до четвертьфинала ЧМ. Было воодушевление, матчи показывались по федеральным каналам, чтобы все могли их посмотреть. Тогда и Матс Цуккарелло пробился в НХЛ, были и другие звёздные игроки, но этот спорт ещё не захватил всё общество. Тогда был момент, чтобы двигать хоккей вперёд, как это уже давно делается в Финляндии.



Норвежцы сходят с ума по футболу, дальше идут зимние виды спорта. На уровне сборных ещё очень популярен гандбол, но на клубном уровне хоккей его обходит. Здесь клубный хоккейный чемпионат важнее игр сборной», — говорит он в интервью Iltalehti.