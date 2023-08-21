НХЛ поставила Сергачева на 17-е место в топе лучших действующих защитников

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Латйнинг" Михаил Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который Лига представила на официальном сайте. Российский хоккеист расположился на 17-м месте.

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Возглавил список Кэйл Макар ("Колорадо Эвеланш"), на второй строчке Адам Фокс ("Нью-Йорк Рейнджерс"), замыкает тройку Миро Хейсканен ("Даллас Старз"). Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выступает за "Тампу" с сезона-2017/2018.

В завершившемся сезоне НХЛ российский защитник принял участие в 79 матчах, в которых ему удалось забросить 10 шайб и сделать 54 результативные передачи. Он провел сезон-2014/15 в МХЛ в составе "Ирбиса", после чего осенью 2015 года уехал в Канаду, где начал выступать в составе команды хоккейной лиги Онтарио — "Уинсор Спитфайрз".