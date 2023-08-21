НХЛ поставила Сергачева на 17-е место в топе лучших действующих защитников
Российский хоккеист "Тампы-Бэй Латйнинг" Михаил Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который Лига представила на официальном сайте. Российский хоккеист расположился на 17-м месте.
Возглавил список Кэйл Макар ("Колорадо Эвеланш"), на второй строчке Адам Фокс ("Нью-Йорк Рейнджерс"), замыкает тройку Миро Хейсканен ("Даллас Старз"). Сергачев является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Он выступает за "Тампу" с сезона-2017/2018.
В завершившемся сезоне НХЛ российский защитник принял участие в 79 матчах, в которых ему удалось забросить 10 шайб и сделать 54 результативные передачи. Он провел сезон-2014/15 в МХЛ в составе "Ирбиса", после чего осенью 2015 года уехал в Канаду, где начал выступать в составе команды хоккейной лиги Онтарио — "Уинсор Спитфайрз".
1 июля 2016 года хоккеист подписал с "Монреалем" трехлетний контракт новичка и дебютировал в НХЛ 13 октября 2016 года в матче против "Баффало Сейбрз". Сергачев стал самым молодым защитником в истории "Монреаля", когда-либо игравшим за клуб.