Тренер Крикунов прокомментировал слова Аболса о «кровавых деньгах» в России

«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали. Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнётся такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», — приводит слова Крикунова ТАСС.