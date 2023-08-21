В ИИХФ рассказали о следующей стадии процесса по делу Федотова

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию вокруг будущего голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

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«КХЛ зарегистрировала контракт Федотова? Я знаю. Это было неделю назад. Следующая стадия процесса будет 1 сентября», — цитирует Тардифа «Спорт-экспресс».

В сезоне-2021/2022 Федотов в составе ЦСКА завоевал Кубок Гагарина. После завершения чемпионата 26-летний голкипер подписал контракт с «Филадельфией», однако не смог уехать в США, так как был призван для прохождения службы в ВС РФ.

После службы в армии Федотов заключил двухлетний контракт с ЦСКА, после чего Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала переход игрока, несмотря на действующее соглашение хоккеиста с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфией Флайерз».