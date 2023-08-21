Латвийский хоккеист назвал деньги КХЛ кровавыми

Латвийский нападающий шведского «Регле» Родриго Аболс высказался о возможности выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводит Hockeysverige со ссылкой на интервью Helsingborgs Dagblad.

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27-летний спортсмен заявил, что не согласился бы играть за клубы КХЛ даже за десять миллионов долларов и назвал деньги лиги кровавыми.

«Мне неинтересно дружить с людьми, которые переходят туда сейчас», — подчеркнул он.

Аболс выступал в КХЛ за рижское «Динамо» в сезоне-2014/2015. В составе команды он провел 14 матчей и набрал пять очков.