Есмантович: Федотов будет играть в ЦСКА с 1 сентября

«Как я сказал, с 1 сентября Федотов будет выступать за ЦСКА. Я бы не хотел интерпретировать нюансы, в юридическом плане мы сделали всё правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, её одобрили в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Некорректно обсуждать нюансы — этим вопросом занимаются юристы», — цитирует Есмантовича ТАСС.