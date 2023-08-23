Есмантович: Федотов будет играть в ЦСКА с 1 сентября

Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что армейцы правильно поступили в ситуации с контрактом голкипера Ивана Федотова.
«Как я сказал, с 1 сентября Федотов будет выступать за ЦСКА. Я бы не хотел интерпретировать нюансы, в юридическом плане мы сделали всё правильно. Контракт Федотова с ЦСКА прошёл заявку в Федерации хоккея России, её одобрили в КХЛ. Так отреагировала международная федерация. Некорректно обсуждать нюансы — этим вопросом занимаются юристы», — цитирует Есмантовича ТАСС.
Ранее в Международной федерации хоккея заявили, что на ЦСКА будут наложены санкции, если клуб позволит дисквалифицированному Федотову выходить на лёд.
Напомним, Федотову запрещено играть в КХЛ до 1 января 2024 года, поскольку хоккеист нарушил контрактные обязательства с клубом НХЛ «Филадельфией Флайерз».