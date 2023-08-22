Спортивный юрист допустил, что Россию могут исключить из ИИХФ из-за «дела Федотова»

«ФХР является членом ИИХФ. В худшем случае её исключат из ИИХФ, и тогда сборная России никогда не будет допускаться до любых международных соревнований.



Также на ФХР может быть наложен штраф до 500 тысяч швейцарских франков. Дополнительно к этому ФХР может получать штрафы за каждую проведенную Федотовым игру — от 50 тысяч до 150 тысяч франков. Список санкций довольно широкий. Не уверен, что они будут применяться, но теоретически это возможно, поскольку это будет явное игнорирование решений ИИХФ», — приводит слова Федореева «Газета.Ru».