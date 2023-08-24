Дубль Каменева помог ЦСКА одержать волевую победу над московским «Динамо»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с московским «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

На пятой минуте второго периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова оформил дубль и вывел ЦСКА вперёд. На 16-й минуте периода Даниил Пыленков с передач Андрея Миронова и Артёма Ильенко сделал счёт 2:2.