ХК «Шеллефтео» расторг контракт с Агостино через день после подписания

«Шеллефтео» расторг контракт с нападающим Кенни Агостино, который подписал его днём ранее. После объявления о контракте стало известно, что американец мог покинуть КХЛ и перейти в Шведскую хоккейную лигу ещё в марте 2022 года, но выбрал более финансово выгодный вариант, остался в «Торпедо» и доиграл свой контракт.