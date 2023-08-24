«Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче Кубка губернатора Челябинской области

На стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске состоялся матч Кубка губернатора Челябинской области между командами «Трактор» и «Ак Барс». В результате напряженной игры, которая проходила на льду хозяев, победу одержал «Трактор» со счётом 4:3 в серии буллитов.

© Betassist

Первый период прошел без заброшенных шайб, но на пятой минуте второго периода Вадим Шипачев открыл счёт для «Ак Барс», а Михаил Котляревский быстро сравнял счёт. На 15-й секунде третьего периода Александр Радулов принёс преимущество гостям, а Дмитрий Яшкин удвоил его на 7-й минуте. Однако Егор Попов и Виталий Кравцов сумели забить для «Трактора», уравняв счёт.