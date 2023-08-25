Лучший бомбардир в истории «Адмирала» завершил профессиональную карьеру

Нападающий Дмитрий Саюстов принял решение завершить спортивную карьеру в возрасте 35 лет, сообщает пресс служба «Адмирала».

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Саюстов является лучшим бомбардиром в истории владивостокского «Адмирала». За «моряков» он сыграл 212 матчей и набрал 74 очка (44+30).

— Неплохая получилась история. Дима, спасибо за всё! — говорится в сообщении «Адмирала» в Telegram.

Также хоккеист выступал в «Торпедо», ЦСКА, «Тракторе», «Салавате Юлаеве» и «Сибири».