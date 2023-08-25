17-летний нападающий «Динамо» назвал личную цель, которую поставил себе на новый сезон

17-летний форвард «Динамо» назвал личную цель, которую он поставил себе на новый сезон
Нападающий системы московского «Динамо» Игорь Чернышов назвал личную цель, которую он поставил себе на новый сезон КХЛ. Форвард восстанавливался от тяжёлой травмы, полученной 2 марта 2023 года.
«Предсезонный сбор в Бору, который я провёл вместе с основной командой, стал тем фактором, который 100% помог мне в восстановлении, потому что со мной занимались Вячеслав Анатольевич Козлов и Андрей Андреевич Писарев, и благодаря этим тренировкам я чувствую, что вообще ничего не потерял, а даже добавил где-то в функционалке. Даже не устал в матче. Полностью готов к сезону.
Конечно, нам нравится решение перевезти молодёжную команду на «ВТБ Арену». Здесь мы будем ближе находиться к основной команде, можно будет наблюдать за тем, как они готовятся, что и как делают. Это одно удовольствие. К тому же думаю, что на эти матчи будет собираться больше народа, потому что всё-таки будем играть в Москве, тогда как в Красногорск болельщикам было ездить труднее.
Какую главную цель поставил сам перед собой на новый сезон? Я хочу закрепиться в основной команде», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.