Президент ЦСКА высказался о «войне» с НХЛ из-за Федотова

«Странные вещи. Кому нужна эта война? Кого воровать? Зачем? У нас, что прямо столько хоккеистов, которые могут играть в НХЛ в основном составе?» — задался вопросом Есмантович.

Федотова дисквалифицировали 14 августа. Отстранение будет действовать на протяжении четырех месяцев. Армейцам также запретили проводить международные трансферы сроком на год. Международная федерация хоккея отказала ЦСКА в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с «Филадельфией».

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год спортсмена демобилизовали.