Главного тренера СКА Ротенберга удалили до конца матча с «Сибирью»
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был удален во время матча с новосибирской «Сибирью» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.
Ротенберг в жесткой форме и очень эмоционально отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против нападающего СКА Захара Бардакова во втором периоде.
В третьем периоде тренер петербургской команды поднялся на трибуну и стал наблюдать за игрой из сектора болельщиков. В третьем периоде СКА выигрывает 5:3.