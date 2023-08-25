Главного тренера СКА Ротенберга удалили до конца матча с «Сибирью»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг был удален во время матча с новосибирской «Сибирью» в рамках предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

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Ротенберг в жесткой форме и очень эмоционально отреагировал на силовой прием защитника «Сибири» Ильи Морозова против нападающего СКА Захара Бардакова во втором периоде.