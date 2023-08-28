Объявлено, кто станет капитаном «Металлурга» в стартующем сезоне КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин озвучил имя капитана и четырех ассистентов в предстоящем сезоне, сообщает пресс служба клуба.

«Металлург» в апреле объявил о назначении Разина на пост главного тренера команды, в прошлом сезоне эту должность занимал Илья Воробьев.