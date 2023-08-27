Хоккеистам СКА поставили задачу выиграть Кубок Гагарина в сезоне КХЛ

"И в этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель выиграть Кубок Гагарина, а как известно, правильно поставленная цель - это половина успеха. Вторая половина - это сплав молодости и опыта, профессионализм на хоккейной площадке. А самое главное - горящие глаза и победный настрой ребят помогут достичь этой цели. И мы с вами увидим яркую, мощную и результативную игру команды", - добавил он.