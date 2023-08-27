Хоккеистам СКА поставили задачу выиграть Кубок Гагарина в сезоне КХЛ

Игрокам СКА поставлена задача выиграть Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на презентации команды сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"У нас важное событие нового хоккейного сезона - презентация обновленного состава команды петербургского СКА. СКА - это один из символов Петербурга - города, который умеет хранить и приумножать традиции. И одна из традиций Петербурга - ставить амбициозные цели", - сказал Миллер.
"И в этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель выиграть Кубок Гагарина, а как известно, правильно поставленная цель - это половина успеха. Вторая половина - это сплав молодости и опыта, профессионализм на хоккейной площадке. А самое главное - горящие глаза и победный настрой ребят помогут достичь этой цели. И мы с вами увидим яркую, мощную и результативную игру команды", - добавил он.
Сезон в КХЛ начнется 1 сентября. В прошлом сезоне Кубка Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где уступил московскому ЦСКА.