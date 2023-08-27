«Динамо» обыграло «Витязь» в матче за бронзу Кубка мэра Москвы
Хоккеисты столичного «Динамо» победили «Витязь» в матче за третье место на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы.
Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе «Динамо» по дублю оформили Седрик Пакетт и Андрей Миронов, один гол забил Егор Морозов. За подмосковный клуб отличились Владислав Кара и Станислав Яровой. В матче за первое место сыграют московские ЦСКА и «Спартак», встреча пройдет позднее в воскресенье.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом».