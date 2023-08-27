ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА раньше 2024 года

Федерация хоккея России (ФХР) запретила вратарю Ивану Федотову играть за ЦСКА в 2023 году. В ФХР решили соблюсти требования Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает «Матч ТВ».

ФХР одобрила заявку ЦСКА на Федотова, однако он сможет играть за армейцев не ранее 1 января 2024 года. Это связано с дисквалификацией Международной федерации хоккея (IIHF), наложенной на Федотова до данного срока.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что вратарь будет играть за клуб с 1 сентября 2023 года и «мы сделали все юридически правильно».

Федотов был дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года за подписание двухлетнего контракта с ЦСКА при действующем соглашении на 1 год с «Филадельфией».