ФХР запретила Федотову играть за ЦСКА раньше 2024 года
Федерация хоккея России (ФХР) запретила вратарю Ивану Федотову играть за ЦСКА в 2023 году. В ФХР решили соблюсти требования Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает «Матч ТВ».
ФХР одобрила заявку ЦСКА на Федотова, однако он сможет играть за армейцев не ранее 1 января 2024 года. Это связано с дисквалификацией Международной федерации хоккея (IIHF), наложенной на Федотова до данного срока.
Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович говорил, что вратарь будет играть за клуб с 1 сентября 2023 года и «мы сделали все юридически правильно».
Федотов был дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года за подписание двухлетнего контракта с ЦСКА при действующем соглашении на 1 год с «Филадельфией».
Санкции были наложены и на ЦСКА. Клубу запретили международные трансферы на один год (начиная с 11 августа 2023 года).