Вратарь "Тампы" Василевский возглавил топ-10 лучших голкиперов НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала десятку лучших голкиперов лиги. Возглавил рейтинг вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. На второй строчке расположился Игорь Шестеркин из "Нью-Йорк Рейнджерс", на третьей — Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс". Также в топ-10 вошли Коннор Хеллебайк ("Виннипег Джетс"), Юусе Сарос ("Нэшвилл Предаторз"), Линус Улльмарк ("Бостон Брюинз"), Джейк Эттингер ("Даллас Старз"), Александр Георгиев ("Колорадо Эвеланш"), Филип Густавссон ("Миннесота Уайлд") и Тэтчер Демко ("Ванкувер Кэнакс").
Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: "Вегас Голден Найтс" встретится с "Сиэтл Кракен", "Нэшвилл" сыграет с "Тампой", а "Чикаго Блэкхокс" проведет поединок с "Питтсбург Пингвинс".