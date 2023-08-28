Вратарь "Тампы" Василевский возглавил топ-10 лучших голкиперов НХЛ

Новый сезон в НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день пройдет три матча: "Вегас Голден Найтс" встретится с "Сиэтл Кракен", "Нэшвилл" сыграет с "Тампой", а "Чикаго Блэкхокс" проведет поединок с "Питтсбург Пингвинс".