ФХР, КХЛ и ЦСКА нашли западную юридическую компанию, которая будет защищать интересы Федотова

— На подачу заявления давалось семь дней. После этого есть еще 14 дней — впереди еще около недели. Они нужны для того, чтобы прислать мотивационную часть, то есть показать, с чем мы именно не согласны. Наша мотивационная часть будет рассмотрена IIHF. После чего они, скорее всего, назначат слушания или спросят нас, будем ли мы проводить рассмотрение дела без слушаний. Но мы, скорее всего, попросим провести слушания. Так что с момента отправки нашей мотивационной части может пройти две три недели.



Слушания будут проходить в дисциплинарном комитете IIHF. И если мы будем недовольны решением, то можем идти в Спортивный арбитражный суд (CAS).



На сегодняшний день IIHF не предъявляла никаких претензий ни к ФХР, ни к КХЛ. Есть решение относительно игрока и клуба. Понятно, что все вместе выступаем единым фронтом, этим делом занимаются юристы ФХР, КХЛ и клуба. Мы нашли западную компанию, которая будет заниматься этим делом, важно иметь западного юридического представителя, — добавил источник «Матч ТВ».