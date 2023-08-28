ФХР, КХЛ и ЦСКА нашли западную юридическую компанию, которая будет защищать интересы Федотова
Как стало известно «Матч ТВ», Федерация хоккея России (ФХР) оспорила решение Международной федерации хоккея (IIHF) по санкциям в отношении Ивана Федотова и ЦСКА, совместно с КХЛ и клубом ФХР прибегла к услугам западной юридической компании.
14 августа IIHF вынесла решение, что голкипер Федотов дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года. При этом ЦСКА с 11 августа на год лишен права проводить международные трансферы. Ограничения на Федотова и клуб наложены из за истории с контрактами вратаря. Он подписал двухлетний контракт с ЦСКА при действующем однолетнем соглашении с «Филадельфией» из НХЛ. Президент ЦСКА Игорь Есмантович настаивает, что Федотов может попасть в заявку армейского клуба уже 1 сентября на Кубок открытия в рамках чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
— Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Иван Федотов будет играть в КХЛ с 1 сентября? Мы можем комментировать только факты. А они таковы, что есть решение IIHF — мы с ним не согласны и оспариваем его. Мы будем всячески оказывать помощь хоккеисту и клубу в оспаривании этого решения, будем бороться за справедливость. Но пока решение принято, мы должны его выполнять. В ином случае последуют дальнейшие санкции, наказания и штрафы, которые нам совершенно не нужны. Надо выполнять правила и жить по ним. И если хоккеисты дисквалифицированы, то они играть не могут, — сообщил «Матч ТВ» наш источник в ФХР.
Уже известно, что российская сторона подала апелляцию на решение IIHF.
— На подачу заявления давалось семь дней. После этого есть еще 14 дней — впереди еще около недели. Они нужны для того, чтобы прислать мотивационную часть, то есть показать, с чем мы именно не согласны. Наша мотивационная часть будет рассмотрена IIHF. После чего они, скорее всего, назначат слушания или спросят нас, будем ли мы проводить рассмотрение дела без слушаний. Но мы, скорее всего, попросим провести слушания. Так что с момента отправки нашей мотивационной части может пройти две три недели.
Слушания будут проходить в дисциплинарном комитете IIHF. И если мы будем недовольны решением, то можем идти в Спортивный арбитражный суд (CAS).
На сегодняшний день IIHF не предъявляла никаких претензий ни к ФХР, ни к КХЛ. Есть решение относительно игрока и клуба. Понятно, что все вместе выступаем единым фронтом, этим делом занимаются юристы ФХР, КХЛ и клуба. Мы нашли западную компанию, которая будет заниматься этим делом, важно иметь западного юридического представителя, — добавил источник «Матч ТВ».
Голкипер ЦСКА Федотов последний раз выступал в КХЛ еще в апреле 2022 года. После этого в июле он отправился на год служить в армию. После демобилизации Федотов подписал двухлетний контракт с ЦСКА и начал играть за армейцев в выставочных матчах — против белорусского «Динамо» в Минске и на Кубке мэра в Москве.