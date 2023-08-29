Российский хоккеист погиб в зоне СВО

Бывший хоккеист смоленской команды «Славутич» Артем Гвоздик погиб в зоне специальной военной операции на территории Украины. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

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— 23 августа в зоне проведения СВО, защищая нашу страну и выполняя свой долг, погиб замечательный человек, наш бывший игрок вратарь Артем Гвоздик, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, спортсмен был общительным и скромным человеком, его любили и уважали болельщики разных клубов.

За свою спортивную карьеру Артем также защищал ворота Тамбова, Брянска, Алтая, Югры. Хоккеист выступал за клуб «Славутич» в сезоне с 2015 по 2016 год. В последние годы он играл за команду ВДВ в городе Псков, там же тренировал детей. Также Гвоздик выступал в первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ, ныне — Всероссийская), сообщается на странице клуба в социальной сети ВКонтакте.