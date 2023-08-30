Хоккеист Хохлачев прокомментировал переход из «Спартака» в «Амур»

Экс хоккеист «Спартака» Александр Хохлачев заявил, что не собирался отказываться от перехода в «Амур» из за удаленности Хабаровска и длительных перелетов.

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Во вторник «Спартак» объявил об обмене Хохлачева в «Амур». По данным «Матч ТВ», сумма денежной компенсации за 29 летнего игрока составила 50 миллионов рублей.

— Ожидал чего то подобного? Кажется, все в шоке.

— Еще с утра, наверное, нет. А днем — да. Всё случилось достаточно быстро, меня просто поставили перед фактом. Поэтому забрал вещи и поехал в Новогорск.

— Многие были удивлены твоему переходу еще и из за того, что ты считаешься иконой «Спартака»…

— «Спартак», естественно, мой дом и команда, которая меня воспитала. Что бы ни случилось, «Спартак» останется моим родным клубом. Но как профессиональный игрок я перешел в другую команду, и теперь все мысли у меня будут о Хабаровске, об «Амуре». Буду помогать команде чем могу, в каждой игре биться, стараться. Жажду, наконец то, приехать в Хабаровск и сыграть на «Платинум Арене». Я там уже много раз играл, там всегда классная атмосфера. В этом году у нас подобралась серьезная команда, будем решать поставленные задачи. А спартаковским болельщикам хотел бы пожелать удачи в этом сезоне. Буду смотреть, переживать. Как я уже сказал, это моя родная команда, они останутся у меня в сердце.

— Были случаи, когда ребята отказывались ехать на Дальний Восток. У тебя такие мысли возникали, когда узнал о таком варианте?

— Ну, я же уже перешел в «Амур», так что все мысли у меня только о Хабаровске. Я никуда не собираюсь переходить. Тут дело даже не во мне, а в решении руководства, — сказал Хохлачев корреспонденту «Матч ТВ».