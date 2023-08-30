ХК «Сибирь» объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Прохоркиным

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Николаем Прохоркиным. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт форварда с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года. Отметим, что недавно Прохоркин сменил агента, вместо Андрея Мухачёва представлять интересы нападающего стал Шуми Бабаев.

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Напомним, Прохоркин на прошлой неделе был обменян из СКА в «Сочи», однако в тот же день расторг соглашение с сочинским клубом и стал свободным агентом.

В 2017-м Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.