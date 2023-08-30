Источник: у большинства хоккеистов «Толпара» нашли допинг после внеплановой проверки

Практически у всех хоккеистов «Толпара» нашли допинг, сообщает телеграм-канал Baza. После обнаружения допинга у семерых игроков, руководство клуба отправило всю команду в частную клинику сдавать анализы — в итоге запрещённые препараты нашли вообще у всех хоккеистов команды, кроме травмированных. И даже у техника с массажистом. Отрицательные пробы сдали лишь травмированные спортсмены, которые не играли в последнее время.

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Ранее семь хоккеистов уфимского «Толпара» Владлен Кибо, Михаил Переседов, Савелий Шарифьянов, Семён Рубцов, Эрик Галиев, Марсель Шайхутдинов, Александр Устюжанин обвинили своего тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. По словам спортсменов, он делал им уколы с неизвестными препаратами под угрозами.

Источники «Базы» утверждают, что тренер, не имея медицинского образования, «пичкал команду непонятно чем» и не согласовывал это с врачом клуба. Со слов наших источников, медик знал о происходящем и даже писал директору ХК служебную записку с просьбой принять меры — к тому же игроки стали жаловаться на проблемы со здоровьем и пропажу аппетита даже после игры. Однако разбираться начали только после получения положительных допинговых проб.