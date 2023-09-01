Генпрокуратура допустила Ивана Федотова до игры в КХЛ, он проведёт матч с «Ак Барсом»
Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что российский вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграет с «Ак Барсом». Генпрокуратура одобрила участие голкипера в матче Кубка Открытия с казанской командой.
Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было.
Встреча между ЦСКА и «Ак Барсом» состоится сегодня, 1 сентября. Матч пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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