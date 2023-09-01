Генпрокуратура допустила Ивана Федотова до игры в КХЛ

Напомним, Федотов летом прошлого года подписал контракт с «Филадельфией», однако не сыграл за пенсильванскую команду ни одного матча из-за прохождения срочной службы в армии. После возвращения вратарь подписал контракт с ЦСКА, несмотря на то что соглашение с командой НХЛ расторгнуто не было.