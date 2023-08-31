СКА обменял защитника Зоркина в «Салават Юлаев» на форварда МХЛ Филиппова

В минувшем сезоне 23-летний Зоркин провёл 47 матчей в КХЛ, в которых набрал 17 (10+7) очков. За петербургский клуб игрок обороны провёл лишь два матча. Также игрок принял участие в 18 матчах за минское «Динамо» и в 27 встречах в составе «Сочи». Всего в КХЛ на счету Зоркина 90 матчей, в которых защитник набрал 20 (10+10) очков с показателем полезности «-7».