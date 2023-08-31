Овечкин признался, что является подкаблучником

«Поддаюсь ли я Настиному матриархату? Как не поддаваться? Если не будешь поддаваться, то будешь, как говорится, получать. Я подкаблучник в том плане, что слушаю свою жену, потому что она хочет для меня всего самого хорошего. Иногда получается так, что я ее не слушаю, а мне потом на следующий день выходит боком», — рассказал Овечкин.