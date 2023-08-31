Овечкин признался, что является подкаблучником
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, признался, что является подкаблучником.
«Поддаюсь ли я Настиному матриархату? Как не поддаваться? Если не будешь поддаваться, то будешь, как говорится, получать. Я подкаблучник в том плане, что слушаю свою жену, потому что она хочет для меня всего самого хорошего. Иногда получается так, что я ее не слушаю, а мне потом на следующий день выходит боком», — рассказал Овечкин.
Хоккеист женился на Анастасии Шубской, младшей дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой, летом 2016 года. Супруги воспитывают двоих сыновей.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету 37-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ.