Нападающий клубов КХЛ Лугин объявил о завершении карьеры

«Спасибо судьбе за проведённое время в большом хоккее! «Амур», «Адмирал», «Локомотив», «Сочи», ещё раз большое спасибо за доверие представлять ваши команды в КХЛ! Спасибо всем, кто поддерживал и переживал.



Отдельная благодарность моему первому тренеру Сергею Ивановичу Курмеше, Ханну Йортикке за шанс играть в КХЛ, Александру Леонидовичу Андриевскому за работу в «Адмирале» и «Сочи», — цитирует Лугина агентство Шуми Бабаева.