«Ак Барс» третий раз в истории завоевал Кубок открытия КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе «Ак Барса» отличились Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Александр Радулов и Вадим Шипачев. У «красно синих» шайбы забросили Ярослав Дыбленко и Никита Нестеров.
«Ак Барс» третий раз в истории завоевал Кубок открытия, армейцы выигрывали трофей дважды.
Команда Зинэтулы Билялетдинова 4 сентября примет челябинский «Трактор», ЦСКА днем ранее сыграет дома с владивостокским «Адмиралом».