Филип Задина: в «Детройте» всё пошло не так, как хотелось бы мне и клубу

«Я уже чувствую себя по-другому, хотя ещё не прибыл в команду. Посмотрим, что будет дальше. Я воодушевлен предстоящим сезоном, борьбой за место в составе. Дэвид Куинн сказал, что если я буду усердно работать и заслужу это место, то получу шанс, которого у меня в лиге ещё не было. Я очень этому рад. Мне просто нужно оставаться здоровым, и тогда всё получится. Верю, что я хороший игрок.



В «Детройте» всё пошло не так, как хотелось бы мне и клубу. Я получал травмы в каждом сезоне. Одно накладывалось на другое, и прошлый сезон был худшим из всех. Не знаю, каким был бы следующий сезон, если бы я там остался», — цитирует Задину пресс-служба клуба.