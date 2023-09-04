Александр Овечкин ответил на вопрос о взаимоотношениях с Ольгой Бузовой.

– Ты ходишь на Бузову, постоянно поешь песни. Ну как так? Этого понять не могу.

– Она вообще молодец. Сама всего добилась.

Трудоголик, который любит именно работать. У нас прекрасные с ней отношения. Настя (Анастасия Шубская – жена Овечкина – прим. Sports.ru) хорошо с ней общается.

– Бузова поет песни не такие, которые...

– Ты ведь знаешь, что она поет?

– Ну, когда есть 50 Cent, Kodak Black в Америке...

– Если это 50 Cent, то да, конечно.

– Образ Ольги, которые многие считают – может быть, гением, скажем так, – соответствует действительности?

– Мне нравятся люди, которые делают все, чтобы себя сделать. Она сделала сама себя.

– О чем ты с ней разговариваешь?

– Обо всем. О музыке, о ее отношениях.

– Обсуждали, что у вас ассистент генерального менеджера сменился?