В «Куньлуне» прокомментировали слухи о возможном выходе из КХЛ из-за санкций ИИХФ

«По Федотову сейчас очень много домыслов и фантазий. Но пока ничего не произошло, есть регламенты ИИХФ и КХЛ, мы оперируем этими документами. На основании того, что Федотов сыграл, мы, честно сказать, не видим, что это как-то повлияет на участие китайского клуба в КХЛ. В любом случае, если будут какие-то обращения со стороны ИИХФ к нам, мы будем действовать в рамках регламента. Приоритет клуба — оставаться в КХЛ, и нас всё устраивает, мы не планируем выходить из лиги.



Если бы в регламенте ИИХФ было написано, что на лигу могут быть наложены подобные санкции, мы бы к этому подготовились. Мы действуем в рамках регламента, где нет статей, которые прописаны в таких случаях. Про санкции могут написать все что угодно. Пока про подобное нам никто не говорил, в китайскую федерацию никто не обращался, мы от нее ничего не получали.



Понятно, что иностранные клубы участвуют в чемпионате с разрешения национальных федераций и те в этом заинтересованы. Тот же Китай является одним из основных локомотивов развития хоккея в Азии. И сейчас я не вижу смысла в том, чтобы ИИХФ пошла на конфликт с Китаем из-за этого. Пока у нас есть ощущение, что это только разговоры", — приводит слова Феоктистова ТАСС.