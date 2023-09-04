Хет‑трик Голдобина принес «Спартаку» победу над «Северсталью»

«Спартак» на своем льду победил череповецкую «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

© © ХК «Спартак»

Игра завершилась со счетом 6:4 (0:1, 4:1, 2:2). Хет трик в составе «красно белых» сделал Николай Голдобин (23 я, 39 я и 42 я минуты). Также по голу в активе Александра Бурмистрова (22), Германа Рубцова (32) и Ивана Морозова (58).

У «Северстали» дважды забил Дмитрий Моисеев (3, 44), еще по шайбе забросили Кирилл Пилипенко и Роман Абросимов (60).

Еще в одном матче, который проходил в Москве, «Динамо» переиграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

Матчи Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)