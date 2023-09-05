Овечкин оценил отъезд Месси в США

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!» оценил отъезд аргентинского нападающего Лионеля Месси в США.

Хоккеист пожалел, что футболист не вернулся в «Барселону». При этом он подчеркнул, что Месси сделал правильное решение — поехать на таких условиях в Майами. Овечкин заявил, что собирается посетить матч аргентинского нападающего в США.

36-летний Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля. Его соглашение с американским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.