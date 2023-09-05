Кожевников поддержал назначение Мыскиной на пост президента «Лады»
Бывший нападающий сборной СССР Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» Даниилом НЮХИНЫМ прокомментировал возможное назначение экс-российской теннисистки Анастасии Мыскиной на пост президента «Лады». Об этом сообщил «Спорт-экспресс».
Мыскина уже несколько лет входит в наблюдательный совет «Лады», которая в нынешнем сезоне вернулась в КХЛ,
– Нормальное назначение, свой человек, почему нет? Дай бог, что наших туда берут, будет отстаивать наших людей, – отметил Кожевников.
– Как считаете, со стороны «Лады» это правильный шаг? Команда только вернулась в КХЛ и сразу отдает бразды правления женщине. Не слишком ли большой риск?
– При чем тут то, что она женщина? Главное то, как она понимает свою работу. Какая разница, женщина или мужчина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения? Она великая теннисистка.
– Если у Мыскиной получится, станет ли она примером для других клубов КХЛ?
– Посмотрим, как она будет себя проявлять, как эксперимент (смеется). А там уже все пойдет или по накатанной, или что-то пойдет не так. Все будет зависеть от ее действий. Верю ли я в нее? Как в теннисистку – да, а там я же не знаю, как она будет себя вести, правильно? Давайте посмотрим, пример будет либо плохим, либо хорошим.