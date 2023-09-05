The Athletic рассказал об уникальном достижении российского хоккеиста в НХЛ

«В начале 1990-х НХЛ добавила пять команд, начиная с «Сан-Хосе» в 1991 году, что было странным, поэтому давайте на секунду отложим их в сторону. НХЛ вернулась к нормальной жизни — или к тому, чем это считалось во времена Джона Зиглера — с «Оттавой» и «Тампой» в 1992 году и, наконец, с «Анахаймом» и «Флоридой» в 1993 году.



Прошло некоторое время, прежде чем у нас появился игрок, сыгравший за все четыре команды, но теперь их три. Два имени достаточно знакомы, в том числе Винни Проспал, который прошёл путь от «Оттавы» до «Флориды», «Тампы» и «Анахайма» всего за четыре года с 2000 по 2004 год на пути к карьере, в которой он сыграл в общей сложности за семь клубов. Это много, но это не может сравниться с Майком Силлинджером, которому, как ни странно, понадобилось так много времени. Всего он сыграл за 12 команд — рекорд.



Что касается третьего имени, то на самом деле он был первым, кто присоединился к этому списку, и я готов поспорить, что вы никогда о нём не слышали. Это российский нападающий по имени Вячеслав Буцаев, задрафтованный «Флайерз» и проведший неполные сезоны в «Филадельфии» в сезонах-1992/1993 и 1993/1994, а затем в оставшуюся часть десятилетия отправился в турне, включавшим игру в низших лигах, с новейшими командами НХЛ. Он сыграл 18 матчей за «Шаркс», затем семь за «Дакс», потом одну за «Пантерз», две за «Сенаторз», две за «Лайтнинг» и, наконец, ещё две за «Оттаву», прежде чем навсегда покинуть НХЛ в 2000 году. Всего набралось 33 матча, но он единственный человек в истории лиги, который играл за все пять команд расширения начала 1990-х, включая «Сан-Хосе», — приводит слова Макиндо The Athletic.