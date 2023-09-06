«Локомотив» отыгрался в конце матча и вырвал победу у «Трактора» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 11-й минуте первого периода Егор Аверин с передачи Сергея Андронова открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова восстановил равенство в счёте.

На 15-й минуте третьего периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Виталия Кравцова вывел челябинский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Артур Каюмов с передачи Ярослава Лихачёва сделал счёт 2:2.

В овертайме победный бросок на счету Артура Каюмова.