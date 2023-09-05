«Металлург» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Сегодня, 5 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Встреча, прошедшая на стадионе «ЦСКА Арена», завершилась победой «Металлурга» со счетом 4:2.

Таким образом, «Металлург» располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе три очка после двух проведенных матчей. ЦСКА находится на восьмой позиции в Западной конференции, заработав два балла по итогам трех игр.