«Металлург» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Сегодня, 5 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Встреча, прошедшая на стадионе «ЦСКА Арена», завершилась победой «Металлурга» со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Акользин, Денис Зернов, Семён Кошелев и Никита Коростелев. За ЦСКА забили Сергей Плотников и Павел Карнаухов.
Таким образом, «Металлург» располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе три очка после двух проведенных матчей. ЦСКА находится на восьмой позиции в Западной конференции, заработав два балла по итогам трех игр.
В следующем матче магнитогорская команда встретится с московским «Динамо». Встреча пройдет 7 сентября в Москве. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени. ЦСКА 8 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». Игра начнется в 19:00 мск.