Хоккеист Хохлачев не примет участия в матче с «Спартаком»

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв не примет участия в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Спартаком». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по условиям обмена между клубами форварду запрещено принимать участие в матче с бывшим клубом в Москве. «Спартак» в результате обмена с «Амуром» получил денежную компенсацию и 17-летнего форварда молодёжной сборной Белоруссии Артема Гуменюка.