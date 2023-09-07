«Металлург» победил московское «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

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На 17-й минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Данилы Юрова открыл счёт в матче.