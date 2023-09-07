Сегодня исполняется 12 лет с момента гибели ХК «Локомотив»

Сегодня, 7 сентября, исполняется 12 лет с момента трагической гибели хоккейной команды «Локомотив».

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Все команды, участвующие в матчах сегодняшнего игрового дня КХЛ, нанесут чёрные ленты на форму игроков и тренеров. Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.