Гендиректор «Сибири»: нам пока рановато претендовать на Матч звезд КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, может ли Новосибирск получить право проведения Матча звезд КХЛ в декабре 2023 года.

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В четверг в Новосибирске открывают новую «Сибирь Арену». В этот день «Сибирь» проведет первый официальный матч на новой арене, в 15:30 (мск) команда сыграет против «Барыса». Строительство нового дворца в Новосибирске шло с 2020 года.

— Будет ли «Сибирь Арена» претендовать на ближайший Матч звезд КХЛ?

— Я думаю, нам все таки немного рановато. Хотя эту тему мы пока не обсуждали с председателем попечительского совета. Решение зависит от него.

— Какой была реакция на новую арену у одного из символов новосибирского хоккея — форварда «Оттавы» Владимира Тарасенко?