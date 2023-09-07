Гендиректор «Сибири»: нам пока рановато претендовать на Матч звезд КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, может ли Новосибирск получить право проведения Матча звезд КХЛ в декабре 2023 года.
В четверг в Новосибирске открывают новую «Сибирь Арену». В этот день «Сибирь» проведет первый официальный матч на новой арене, в 15:30 (мск) команда сыграет против «Барыса». Строительство нового дворца в Новосибирске шло с 2020 года.
— Будет ли «Сибирь Арена» претендовать на ближайший Матч звезд КХЛ?
— Я думаю, нам все таки немного рановато. Хотя эту тему мы пока не обсуждали с председателем попечительского совета. Решение зависит от него.
— Какой была реакция на новую арену у одного из символов новосибирского хоккея — форварда «Оттавы» Владимира Тарасенко?
— Я пока эту тему с Владимиром не обсуждал. Тем более он в это межсезонье не приезжал в город, был занят делами. Исключительно положительная реакция у него может быть, и другой не может быть в принципе. Володя с самого детства слышал разговоры о том, чтобы все таки построить новый стадион в Новосибирске. И вот мечта сбылась, — приводит слова Фастовского корреспондент «Матч ТВ».
«Для меня это обычная форма, летом мы проделывали очень большую работу» — Казакевич о победе в спринте на Кубке Содружества
Глава КДК РФС объяснил, почему действия Фернандеса после гола в матче с ЦСКА нельзя считать провокацией
«Поршнев тактически грамотно провел гонку, вот и получил результат» — Истомин о бронзе биатлониста в спринте