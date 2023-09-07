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Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

Портал Daily Faceoff назвал топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» — награду, ежегодно вручаемую лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Версия журналиста Мэтта Ларкина доступна на сайте.

Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ
© lenta.ru

Одним из кандидатов на приз стал российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов. Он расположился на десятой строке.

«Причина, по которой он находится на десятом месте в данном списке заключается не столько в упущенном времени из-за травмы в прошлом сезоне, сколько в отсутствии элитного центрового, с которым можно было бы играть», — объяснил журналист.

Главными претендентами на награду, по мнению Ларкина, являются Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерс», Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» и Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Также в список вошли Давид Пастрняк («Бостон Брюинс»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Тейдж Томпсон («Баффало Сейбрс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старс»), Коул Кофилд «Монреаль Канадиенс» и Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилс»).

В сезоне-2022/2023 Капризов провел 67 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 75 очков — забросил 40 шайб и отдал 35 результативных передач.

Последним россиянином, получившим «Морис Ришар Трофи», был капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Он был назван лучшим снайпером регулярного чемпионата в 2020 году. Всего форвард получал награду девять раз.