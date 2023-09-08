Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» рассказал о проблемах команды КХЛ

"Все очень просто - количество игроков на данный момент такое же, каким оно было при подготовке к сезону. К примеру, у нас есть три хороших вратаря: Джереми Смит, Мэтт Джурусик и Саша Лазушин. Есть восемь взрослых защитников и один молодой, и в этих двух компонентах мы укомплектованы. Есть 14 нападающих, и это все", - рассказал латвийский специалист.



"Саша Лазушин получил травму, он будет отсутствовать в течение следующих нескольких недель, и мы остались с двумя вратарями. Мы не имеем дополнительные финансовые средства, чтобы подписать еще одного вратаря, и ни команды в ВХЛ, ни в молодежной лиге, откуда могли кого-то взять, у нас нет. То же самое со всеми другими игроками - дай бог, чтобы они оставались здоровыми, продолжали играть. Но мы потеряли уже Кори Кейна - недавно в Канаде прооперировали его кисть, и он выбыл на срок в лучшем случае две с половиной - три недели, в худшем - на четыре месяца", - добавил Игнатьев.