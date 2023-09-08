«Трактор» обыграл «Витязь», нанеся сопернику третье поражение в сезоне

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал челябинский «Трактор» . Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

На второй минуте Игорь Угольников, реализовав численное большинство, вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владимир Галузин и Руслан Педан. Через 23 секунды Виталий Кравцов сравнял счёт. На 30-й минуте Антон Бурдасов вывел челябинцев вперёд после потрясающей передачи Никиты Сошникова. На 48-й минуте Артём Блажиевский сделал счёт 3:1. На 51-й минуте Владислав Кара сократил отставание до минимума.