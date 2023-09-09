«Авангард» обыграл «Барыс»

Первый период прошёл без голов. На 22-й минуте Нельсон Ножье, реализовав большинство с передачи Райли Барбера, вывел «Барыс» вперёд. На 36-й минуте Игорь Гераськин сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Кирилл Панюков и Иван Николишин. На 51-й минуте Либор Шулак забил курьёзный гол. Защитник нанёс бросок от синей линии, но игрок астанинцев подставил клюшку, и шайба залетела в «домик» вратарю — 2:1. На 55-й минуте Владимир Ткачёв сделал счёт 3:1. Точку во встрече поставил Райан Спунер.