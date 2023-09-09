«Тампа» заключила контракт с бывшим нападающим «Рейнджерс»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с 27-летним нападающим Тайлером Моттом.

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Отмечается, что с американским форвардом заключено однолетнее соглашение на общую сумму $ 800 тыс.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Мотт, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттаву Сенаторз», принял участие в 64 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 19 очков при общем показателе полезности «+3».