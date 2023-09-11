Кожевников: Крылов ненавидел российский хоккей и развалил «Авангард»

«Мне кажется, история с Хартли уже неактуальна и эту страницу можно перевернуть. Потому что ему доверял один конкретный человек, любил этого тренера, боготворил, но этого человека в «Авангарде» уже нет. Естественно, я говорю о бывшем председателе совета директоров омского клуба Александре Крылове. На мой взгляд, он просто ненавидел российский хоккей, преследовал непонятно чьи интересы. И что в итоге получил? Развалил команду, потому что не доверял молодёжи, не доверял нашим российским тренерам! Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству клубом, собирают команду заново и наводят порядок», — сказал Кожевников в интервью Betonmobile.ru.