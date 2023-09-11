КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2023/2024

Континентальная хоккейная лига назвала имена лучших хоккеистов первой игровой недели сезона-2023/2024.

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Лучшим вратарём впервые в карьере признан Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»), одержавший три победы в трёх матчах. По его воротам было нанесено 123 броска (41 в среднем за игру), из которых он отразил 95,93%. Коэффициент надёжности составил 1,66. В матче с ХК «Сочи» (3:0) Смит сыграл на ноль. Последний раз вратарь китайской команды признавался лучшим на 13-й неделе сезона-2019/2020 – Шимон Грубец.

Лучшим защитником четвёртый раз в карьере признан Александр Никишин (СКА), набравший 5 (2+3) очков в четырёх матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также десять силовых приёмов, девять блокированных бросков и один отбор шайбы. Никишин трижды признавался лучшим защитником недели в сезоне-2022/2023.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Николай Голдобин («Спартак»), набравший 7 (6+1) очков в четырёх матчах недели. Форвард отличался в каждом матче сезона и установил новый рекорд «Спартака» по голевой серии со старта чемпионата в КХЛ, в игре с «Северсталью» (6:4) Голдобин сделал хет-трик. В его активе также один силовой приём и два заблокированных броска. Впервые Голдобин признавался лучшим на 17-й неделе сезона-2022/2023.