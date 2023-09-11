СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей

6 сентября СКА проиграл на выезде «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 3:4. После матча Ротенберг заявил: «В ситуации, когда мы должны были играть «4 на 4», у соперника вышло пять игроков. Я даже в детском хоккее такого не видел». За эти слова дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал главного тренера СКА на 300 тысяч рублей, посчитав это критикой арбитров.