СКА оспорит штраф Ротенберга за критику судей

Как стало известно «Матч ТВ», СКА оспорит решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) оштрафовать главного тренера Романа Ротенберга за критику арбитров после встречи с «Торпедо».
6 сентября СКА проиграл на выезде «Торпедо» в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 3:4. После матча Ротенберг заявил: «В ситуации, когда мы должны были играть «4 на 4», у соперника вышло пять игроков. Я даже в детском хоккее такого не видел». За эти слова дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал главного тренера СКА на 300 тысяч рублей, посчитав это критикой арбитров.
По информации «Матч ТВ», юристы петербургского клуба будут настаивать на том, что Ротенберг не критиковал судей, а описывал очевидную ошибку арбитров Константина Оленина и Александра Сергеева, которые в ситуации «4 на 4» в решающий момент в конце встречи позволили «Торпедо» выпустить на лед пятого игрока.